AIC, Vlahovic calciatore del mese di novembre

Dusan Vlahovic è l'MVP del mese di novembre: questo quanto deciso dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori), che premia l'attaccante serbo della Fiorentina col riconoscimento di miglior giocatore dell'ultimo mese. Vlahovic supera Duvan Zapata, Marcelo Brozovic e Mario Pasalic e lo fa con una maggioranza schiacciante (quasi il 57% di voti); il talento classe 2000 sta trascinando infatti la Fiorentina a suon di gol e di prestazioni maiuscole: cinque gol nelle ultime quattro partite, 13 in campionato e 30 nell'anno solare, con solo Robert Lewandowski che ha fatto meglio da gennaio ad ora. Questo il commento sul sito dell'AIC, a margine dell'annuncio del vincitore del premio:

(...) In ogni caso, alla fine i calciatori iscritti all’AIC hanno scelto di dare il premio all’attaccante della Fiorentina con maggioranza schiacciante (quasi il 57% dei voti), e forse sarebbe andata così in ogni caso. Vlahovic viene da una striscia di quattro gol consecutivi aperta dall’incredibile doppietta al Milan, con cui è sembrato prendersi il testimone dalle mani del suo idolo Zlatan Ibrahimovic (a sua volte autore di una doppietta in quella partita). A questo momento, forse per adesso l’apice della sua stagione, sono seguiti due gol contro Empoli e Sampdoria. Il primo attaccando l’area da una distanza tale che Tonelli non pensa nemmeno che possa arrivare in tempo a mettere in porta il cross dell’ala spagnola. Il secondo saltando molto in alto in corsa sul cross non semplice di Bonaventura per rimanere sospeso in aria per qualche frazione di secondo in più e incrociare il colpo di testa.