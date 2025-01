AGROPPI, Stamani funerale a Piombino. Presenti ex viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stamani si è svolto il funerale di Aldo Agroppi, nella sua Piombino. La cerimonia si è tenuta alle 9, dopo che ieri in tanti si erano presentati in coda alla camera ardente, da parenti a familiari (la moglie Nadia e i figli Nilio e Barbara) fino agli amici di sempre, ma anche semplici concittadini o vecchi tifosi. C’era pure il mondo del calcio, perlopiù quello dei suoi tempi. C’era Angelo Cereser, il fratello in granata, c’erano anche Giancarlo Antognoni e Beppe Iachini, entrambi suoi giocatori alla Fiorentina, anche se in periodi differenti. C’era Claudio Nassi, dirigente di quegli anni.