AG. BONDO A RFV, Non c'è offerta viola: ne serve una top

FirenzeViola.it

L'operatore di mercato Fabrizio Ferrari presente a Rimini, sede del primo giorno di calciomercato, è intervenuto a Radio Firenzeviola dove, tra le altre cose ha parlato di Warren Bondo del Monza in ottica viola: "Se ne è parlato molto essendo un prodotto del Monza che piaceva molto a Palladino. Ma nin questo momento non c'è molto, non avendo la Fiorentina espresso il desiderio di acquisire questo giocatore. Quindi lui è tranquillamente a Monza con cui abbiamo rinnovato con l'agenzia cui appartengo a gennaio e quindi siamo contenti di essere a Monza. E' ovvio che ci deve essere un'offerta particolarmente importante per lasciare questo club".

Cosa pensa di mister Palladino a Firenze?

"Palladino ha dimostrato di avere un grande acume tattico, ha caratteristiche piuttosto precise. Se la Fiorentina ha puntato forte su di lui, ha visto quello che ho visto io. Ho grande fiducia fiducia in questo giovane allenatore".