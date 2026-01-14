Adesso la difesa: ecco l'identikit del centrale cercato dalla Fiorentina

La Fiorentina è a caccia di un difensore centrale di piede mancino. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sui profili visionati per adesso. Nelle ultime ore era stato proposto Eric Dier, classe 1994 del Monaco, che però non corrisponde all’identikit preferito (l'ex colonna della Nazionale inglese e del Tottenham è destro). Stesso discorso per il coetaneo Denis Vavro, in forza al Wolfsburg. Secondo quanto filtra dal Viola Park, il club si prenderà un po’ più di tempo per ponderare bene la scelta. C'è la volontà di regalare a Vanoli il rinforzo più funzionale ai suoi dettami tattici, visto e considerato che la sua squadra è seconda per gol subiti in Serie A: 31 assieme al Verona. Peggio hanno fatto solo Udinese e Torino a quota 32. Non sono ammessi errori.

Sulle uscite: Richardson continua a puntare il Nizza, ma prima i francesi dovranno sfoltire la rosa. Ad oggi la trattativa è frizzata; Nicolussi Caviglia può finire al Cagliari, che dovrà formulare una nuova offerta al Venezia (proprietario del suo cartellino). Riflessioni in corso su Niccolò Fortini, il quale per ragioni tattiche potrebbe essere ceduto in prestito.