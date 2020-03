ACF, Viola in quarantena a casa. Situazione...

Tutta la squadra viola, dopo la positività di Vlahovic (in totale isolamento a casa sua), andrà in quarantena ma i giocatori resteranno a casa propria come appreso da Firenzeviola. I tamponi per ora vengono fatti e analizzati solo in caso che i singoli accusino dei sintomi. La società sta comunque censendo e monitorando tutti quelli che sono stati a contatto con il giocatore serbo e la situazione è ancora in evoluzione: comunicazioni ufficiali su eventuali altri casi per ora però non ci sono Anche l'udinese, squadra affrontata domenica, di sicuro dovrà andare in quarantena anche se mancano comunicati ufficiali del club.