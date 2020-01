ACF, Minuto di silenzio e lutto al braccio per Parigi

Dopo la scomparsa del grande Narciso Parigi, voce storica della “Canzone Viola” anche conosciuta come “Garrisca al Vento”, inno che da decenni risuona allo stadio Artemio Franchi per accompagnare le partite della squadra viola, la Fiorentina ha deciso, in vista della gara di oggi contro il Genoa di fare un minuto di silenzio prima dell'inizio della partita e di indossare un fascia in segno di lutto al braccio.