ACF, Mercoledì la rifinitura poi partenza per la Scozia

La Fiorentina giovedì sarà impegnata nell'importante sfida di Conference League in Scozia contro gli Hearts. La squadra di Italiano, come ha fatto anche per a trasferta di Istanbul, svolgerà la rifinitura la mattina di mercoledì 5 ottobre al centro sportivo alle ore 10:45, per poi partire alle ore 14:00 alla volta di Edinburgo ed essere alle 17:45 (ora locale, 18:45 ora italiana) in Scozia per la conferenza pre partita di Vincenzo Italiano.