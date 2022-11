ACF FEMMINILE, Finisce 0-0 tra Fiorentina e Inter

Si è appena conclusa la partita Tra Fiorentina Femminile e Inter, l'incontro è terminato sul risultato di 0-0. Nei 90 minuti non sono state poche le occasioni da una parte e dall'altra. Da segnalare una tripla occasione per le viola nel secondo tempo che, dopo aver colpito il palo, non sono riuscite per due volte ad andare a segno in tap-in. Con questo pareggio la Fiorentina si conferma al terzo posto, con le nerazzurre ferme al quarto posto.