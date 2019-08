ACF, Estra il nuovo Sleeve Sponsor della Fiorentina

Non solo Mediacom come sponsor per la nuova stagione. Come comunicato dalla Fiorentina, anche il marchio di Estra sarà sulle tenute da gioco della stagione che sta per iniziare, con il marchio che sarà visibile sulle manica della casacca gigliata.

Questo il messaggio pubblicato sul profilo Instagram della Fiorentina: "

"L’energia di Estra raggiunge anche la maglia della Prima Squadra, ecco a voi il nostro nuovo SLEEVE SPONSOR!"