ACF, Convocati: out Borja, Pezzella e Callejon

La Fiorentina, alla partenza per Parma, ha ufficializzato l'elenco dei convocati. Assente dell'ultima ora Callejon, risultato positivo all'ultimo giro di tamponi, così come non partiranno per Parma, poiché non hanno recuperato dai rispettivi infortuni, Borja Valero e Pezzella. Oltre, ovviamente, allo squalificato Quarta. Convocati il difensore Ponsi e Saponara per il centrocampo. Ecco l'elenco: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Kouamé, Lirola, Milenkovic, Ponsi, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Venuti e Vlahovic.