ACF, 1ª trasferta post Covid: a Roma in treno

La Fiorentina è in viaggio verso la capitale, in vista della gara di domani sera alle 21.45 all'Olimpico con la Lazio. Questa è la prima trasferta post-Covid per i viola, che stanno viaggiando in treno, come è sempre accaduto d'altronde per le partite a Roma (con Montella e Sousa spesso le partenze per le gare serali erano però il giorno stesso). Insomma anche le trasferte tornano alla normalità.