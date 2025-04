A fine primo tempo risultato sullo 0-0: c'è equilibrio tra Fiorentina e Parma, De Gea decisivo

Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Parma. Poche occasioni, se ne conta una solo per i ducali che dopo appena 3 minuti sarebbero potuti andare in vantaggio con Bernebe. Ci pensa come sempre il solito De Gea a dire di no al fantasista del Parma che di testa non è riuscito a trovare la rete. Dall'altra parte i viola non hanno impensierito mai Suzuki, 0 tiri in porta e poche occasioni. Una partita molto equilibrata, che però dopo appena 45 minuti di gioco segna già 4 ammoniti per il Parma.