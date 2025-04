A Celje è la gara dell'anno. Per la Repubblica-Firenze grande attesa in città, stadio esaurito

C'è grande attesa a Celje per la partita di Conference con la Fiorentina, si legge su la Repubblica-Firenze. Lo Stadion Zdeele sarà tutto esaurito con i suoi 12.500 spettatori. Ma circa 1.300 di questi sono in arrivo da Firenze e lo coloreranno di viola. L'allenatore degli sloveni è lo spagnolo Riera, ex

centrocampista tra le altre di Maiorca, Bordeaux, Liverpool e Galatasaray. Contro la Fiorentina, tra l'altro, non potrà contare neanche sul bomber Armandas Kucys, lituano classe 2003 che a fine marzo si rotto il legamento crociato. Un dilemma in più, anche se i tifosi non ne escono affatto demoralizzati nonostante anche la classifica della Prva Liga che vede il Celje in quarta piazza lontano diciotto punti dall'Olimpija Ljubljana.

Palladino e i suoi non hanno alcuna intenzione di mollare le due strade del campionato e della Conference. Vogliono arrivare in Europa e, se possibile, provare ad alzare quel trofeo scivolato dalle mani dei viola nelle ultime due finali. Il tecnico dovrà guardare anche ad alcune rotazioni calcolate e strategiche. Non è il caso di stravolgere la formazione e il modulo rimarrà il 3-5-2. Ma è normale che qualcosa cambierà rispetto alle ultime sfide di campionato. Da Comuzzo ad Adli, da Folorunsho a Beltrame passando da Zaniolo. Molti giocatori cercano e reclamano spazio e minutaggio.