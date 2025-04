A Cagliari c'è stato il primo contatto tra Commisso e Kean. Novità a breve

"Un primo contatto fra il presidente Commisso e Moise Kean c’è già stato". A scriverlo stamani è La Gazzetta dello Sport che racconta la vigilia della Fiorentina a Cagliari e spiega come il numero uno viola in Sardegna abbia avuto modo di avere un colloqui con l'attaccante, prima che il mondo venisse sconvolto dalla notizia della morte di Papa Francesco.

Commisso aveva già spiegato nei giorni scorsi che avrebbe fatto di tutto per convincere l’attaccante a rimanere per l’importanza che il centravanti ricopre, con la volontà di tenerlo al centro del progetto. E viceversa. Perché Kean a Firenze ha trovato amore e un’importanza totale, mai avuta in precedenza in carriera. In queste ore sarà possibile sapere qualcosa in più sulle dinamiche del colloquio, anche se la sensazione è che i prossimi mesi continueranno a essere decisivi per il futuro perché ad ora nessuno può sapere il posizionamento in classifica, così come quante e quali squadre busseranno in estate alla porta della Fiorentina.