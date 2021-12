A.ALVAREZ, Rimango al Peñarol per 6 mesi, poi....

Importanti novità di mercato dal Sudamerica: l'attaccante Augustin Alvarez, uruguayano che a suon di gol ha attirato le attenzioni di diverse squadre europee (tra cui la Fiorentina) ha parlato a Sport 890 del suo futuro. Ecco quanto detto dal classe 2001 del Peñarol all'emittente uruguayana: “Credo che resterò ancora sei mesi al Peñarol. Il mercato in Europa non è ancora aperto ma mi sento di garantire la mia presenza qui fino a giugno, sono concentrato sul Peñarol. La mia testa è qui e voglio iniziare precampionato nel miglior modo possibile". Doccia fredda per le pretendenti che volevano aggiudicarsi il talento sudamericano già a gennaio, ma a giugno l'asta per Augustin Alvarez ricomincerà.