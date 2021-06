PODCAST FV, Italiano è il trionfo dell'idea di gioco

Nuovo appuntamento con FirenzeViola in Podcast, il primo di questa settimana che porterà Vincenzo Italiano a diventare nuovo allenatore della Fiorentina. In questo episodio la voce di Riccardo Barlacchi vi racconta l'ideologia tattica che muove il tecnico nato a Karlsruhe, quella del gioco a tutti i costi. Grazie all'efficacia della sua proposta ha garantito un recente passato di soddisfazioni allo Spezia. Clicca sul link per ascoltare il podcast "Italiano: il trionfo di idee e soluzioni".