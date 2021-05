PODCAST FV, Commisso e le parole che non ha detto

La conferenza stampa di questa mattina del presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto discutere la città più per gli attacchi ai giornalisti che per i contenuti a riguardo dei temi legati alla squadra. Il podcast di FV di oggi, è un commento di quanto abbiamo ascoltato, riprendendo il tema delle tante parole spese contro la stampa e delle poche parole rilasciate a proposito di ciò che accadrà una volta finita la stagione in corso. Per ascoltare il podcast di oggi, a cura di Pietro Lazzerini, basta cliccare sul link sottostante: