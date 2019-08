ZURKOWSKI, SPERO DI SEGUIRE LE ORME DI PIATEK. SULLA JUVE...

In conferenza stampa si presenta Szymon Żurkowski. Queste le sue parole: "Sicuramente i miei colleghi polacchi hanno avuto una grande carriera, da Piatek a Milik Szczęsny: spero anche io di fare come loro".

Sull'esperienza in USA: "Mi è servita molto per crescere. Gli allenamenti erano duri ma mi trovo molto bene".

Sui modelli: "Direi Fede (Chiesa, ndr)".

Sull'interesse per lui della Juventus: "La transazione con la Fiorentina si è conclusa a gennaio ma io volevo restare con la mia squadra perché eravamo in fondo alla classifica e non li ho voluti lasciare soli. Ora ho realizzato il mio progetto. È vero, c'era anche la Juventus su di me ma sia il mio agente che mio fratello Arek mi hanno detto che la Fiorentina era la scelta migliore".

Sul cambio di proprietà: "Per me non è cambiato niente, la società vuole sempre vincere. Ora è tempo di giocare e segnare".

Sulle proprie caratteristiche e sul ruolo: "Le parole di Dragowski mi hanno fatto piacere. È vero, non mi stanco mai. Per quanto riguarda il ruolo in campo a me non importa, l'importante è dare sempre il massimo".

Sul numero di maglia: "Il 27, perché il 7 è il mio numero fortunato e siccome il 7 era già preso allora ho scelto il 27. È il numero con cui ho cominciato a giocare a calcio".