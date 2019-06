ZURKOWSKI, Gol e assist nel 3-2 polacco a Euro U21

Un gol pesante, ed un assist altrettanto, per Szymon Zurkowski, giovane centrocampista che da luglio sarà a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina, come già annunciato dal club viola. Il polacco ha infatti aperto le danze per la sua squadra, andata sotto contro i pari età del Belgio nella sfida inaugurale dell'Europeo U21, che ha visto la sua Polonia vincere 3-2 al termine di una partita sempre in bilico, indirizzata nella ripresa e terminata nel finale, quando ha mandato in gol Szymanski per la rete del momentaneo 3-1.