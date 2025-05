Zufferli, il profilo dell'arbitro con cui la Fiorentina (in A) ha sempre vinto

Designato l'arbitro per l'ultima partita stagionale della Fiorentina all'Artemio Franchi, sarà il friulano Luca Zufferli ad arbitrare Fiorentina-Bologna, che avrà fischio d'inizio domenica 18 maggio alle 20.45.

Classe 1990, dirigerà per la terza volta i gigliati, con i due precedenti che sono stati favorevoli ai viola. La prima partita arbitrata da Zufferli è stata Fiorentina-Monza del 13 maggio scorso, con la squadra dell'allora allenatore viola, Vincenzo Italiano, che ha battuto per 2-1 in rimonta i brianzoli. Solo due i cartellini estratti dal friulano in quell'occasione. Durante questa stagione, invece, fu Zufferli ad amministrare il gioco durante Fiorentina-Verona, che vide i viola prevalere per 3-1 con la tripletta di Moise Kean. In questa occasione furono tre i cartellini gialli estratti dall'arbitro, di cui uno per il numero 20 viola per essersi tolto la maglia dopo aver siglato la tripletta personale.

I destini della Fiorentina e di Zufferli, però, si sono incrociati anche precedentemente nella finale di Supercoppa Primavera del 2021, quando i ragazzi allenati da Alberto Aquilani persero per 3-1, con unico gol viola di Vittorio Agostinelli. Dal curriculum di Zufferli è giusto sottolineare anche che durante questa stagione è stato il quarto ufficiale della prima semifinale di Supercoppa italiana, Inter-Atalanta.

Nel 2023, anno del suo esordio in Serie A, avvenuto proprio con il Bologna, si è concluso un digiuno che durava da 40 anni, durante il quale non si era mai visto un arbitro proveniente dalla Sezione Italiana Arbitri di Udine nella massima serie.