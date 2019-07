ZEKHNINI, Rinnovato il prestito con il Twente

La rosa della Fiorentina comincia a sfoltirsi. Rafik Zekhnini andrà infatti un anno in prestito al Twente, in Olanda, come fatto intendere anche dal giocatore attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. Per l'ala sinistra norvegese si tratta di un ritorno perché già la scorsa estate era stato in prestito al club olandese dove ha totalizzato 5 gol in 27 presenze. Il giocatore domani dovrebbe unirsi al resto dei compagni per l'inizio della stagione, disattendendo l'iniziale convocazione per il ritiro da parte della Fiorentina.