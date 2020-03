ZAZZARONI A FV, Proviamo a giocare finché si può

Nel corso dell'intervista rilasciata al nostro portale, il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, sostiene la possibilità di provare a concludere la stagione attuale, come evidenziato peraltro anche dalle pubblicazioni odierne del suo quotidiano: "Noi come giornale siamo assolutamente per provare a giocare finché si può. Il calcio porta energia e speranza, genera fiducia ed è fondamentale per noi italiani avere il calcio. Se poi non ci saranno le condizioni per continuare uno si arrende, ma dobbiamo provarci fino alla fine".

