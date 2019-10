WOMEN'S, Orgoglio e cuore. Ora testa alla Juve

La Fiorentina getta il cuore oltre l'ostacolo e trova un'altra vittoria, la terza in quattro giornate di campionato. Successo esterno delle ragazze di mister Cincotta sul campo del Sassuolo, anche se le cose si erano messe inaspettatamente male. Dopo aver dominato per tutta la gara, senza tuttavia trovare la via del gol, il Sassuolo ha trovato il vantaggio al minuto numero 80 grazie a Cambiaghi. Quando tutto sembrava perduto è arrivata la reazione di orgoglio e carattere delle viola: prima il pareggio a due minuti dal termine dei 90 regolamentari firmato Tatiana Bonetti, poi in pieno recupero il gol vittoria di Arnth.

Con questa vittoria la Fiorentina resta nel gruppone di testa: 9 punti per le ragazze di Cincotta, gli stessi della Roma (l'unica squadra che ha battuto la Fiorentina in questo campionato). A punteggio pieno troviamo Milan e Juventus. Le rossonere hanno battuto 2-0 il Tavagnacco, mentre le campionesse d'Italia in carica hanno dominato il Derby d'Italia con l'Inter: 3-0 il punteggio finale per le ragazze di Rita Guarino.

Il campionato adesso si ferma per un week end, ma la Fiorentina scenderà in campo lo stesso domenica. Alle 12.30 infatti, a Cesena, andrà un scena la Supercoppa italiana con la Juventus. C'è tanta voglia di battere le rivali bianconere e portare un altro trofeo in bacheca.

Risultati 4° Turno

Empoli Ladies-Orobica Bergamo 4-1

Milan-Tavagnacco 2-0

Florentia San Gimignano-Pink Bari 3-2

Hellas Verona Women-Roma 0-4

Sassuolo-Fiorentina Women's 1-2

Inter-Juventus Women 0-3

Classifica

Milan 12

Juventus 12

Roma 9

Fiorentina Women's 9

Hellas Verona 5

Inter 4

Sassuolo 4

Pink Bari 3

Empoli Ladies 3

Florentia San Gimignano 3

Tavagnacco 2

Orobica Bergamo 1