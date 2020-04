WOMEN'S, Concludere la stagione... da protagoniste

Anche nel campionato femminile regna l'incertezza. Una volta che ci sarà il via libera per riprendere i campionati, anche le ragazze di Cincotta potranno fare il loro ritorno in campo. Rispetto ai colleghi maschili, la serie A femminile è decisamente più corta (visto il numero ridotto di squadre), per questo motivo non sarà difficile completare la stagione.

Il campionato sarebbe dovuto finire il prossimo 16 maggio, ma è evidente che così non sarà: ci sono ancora 6 giornate da giocare più una gara da recuperare dell'ultimo turno, la sfida fra il Milan e la Fiorentina, entrambe appaiate al secondo posto con 35 punti. La Juventus guida la classifica con 44 punti, ma il discorso scudetto è tutt'altro che chiuso: se e quando ripartiranno i campionati, le bianconere dovranno sfidare Milan, Roma e Fiorentina, ovvero le tre squadre che inseguono le campionesse in carica.

Non solo, dopo aver vinto 2-1 sul campo del Milan nell'andata dei quarti di finale, la Fiorentina è in piena corsa per la Coppa Italia: c'è tanta voglia di riportare la Coppa a Firenze, dopo che lo scorso anno fu la Juventus a vincere il trofeo, dopo due edizioni consecutive vinte dalla Fiorentina.

Al momento, purtroppo, sono solo ipotesi: la sfida più importante da vincere è fuori dal campo, ma quando ci saranno le condizioni per tornare a giocare in sicurezza, le ragazze viola hanno un solo obiettivo in testa: fermare la corsa della Juventus, sia in campionato che in Coppa Italia Una missione difficile, ma non impossibile.