VUTURO, Il 5 giugno un triangolare per ricordarlo

Un triangolare per ricordare Pietro Vuturo, nel modo in cui anche lui avrebbe voluto. Ci ha pensato la famiglia dello storico ultras viola scomparso prematuramente nel novembre 2020, che per domenica 5 giugno a partire dalle ore 17 ha organizzato sul campo del Novoli in via Arcangelo Corelli a Firenze (campo dove lo stesso Pietro ha allenato in passato) un torneo al quale parteciperanno tre squadre: una selezione degli 1926, una formazione composta dagli ex allievi di Pietro degli anni '90 e una rappresentanza denominata "Il resto del mondo" composta da parenti e amici della famiglia Vuturo.

Il costo per entrare sarà di 10 euro (è prevista anche una consumazione) ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'ATT, associazione alla quale anche Pietro era molto legato. Attesi tanti Viola Club all'evento (gli striscioni, primo tra tutti quello degli storici Ultras, saranno appesi ai lati del terreno di gioco durante le gare) con anche personalità del mondo della politica e dello sport: probabile la presenza, infatti, di due ex viola come Francesco Flachi e di Giancarlo Antognoni. Anche i colori dei quattro storici Quartieri di Firenze sono pronti ad aderire alla bella iniziativa voluta per ricordare uno dei personaggi più amati che ha contribuito a scrivere la storia del tifo per la Fiorentina.