VLAHOVIC-VIOLA, FRONTE CALDO. MA SENZA DECISIONI IMMINENTI

Mentre per le vie di Firenze cominciano a rincorrersi le voci di un addio imminente di Dusan Vlahovic in direzione Atletico Madrid, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la situazione legata all'attaccante serbo sarebbe ancora senza via di soluzione. Le parti si sono prese ancora qualche giorno per riflettere in attesa del ritorno a Firenze di Rocco Commisso (arrivato a Marina di Gioiosa Ionica senza dunque incontrare Vlahovic).

L'Atletico anzi sta valutando seriamente anche le alternative a Vlahovic, avvicinandosi ulteriormente a Matheus Cunha, attaccante brasiliano dell'Hertha di Berlino. Anch'egli un profilo giovane (è un classe '99) e con tutta probabilità meno costoso di Vlahovic per il quale si sono messe in mezzo anche ampie commissioni agli agenti.

Il fronte Dusan Vlahovic resta dunque molto caldo come in tutto questo periodo, con la Fiorentina che potrà pensare ad un'eventuale cessione ancora per pochi giorni (a meno di offerte faraoniche last minute). In vista però resta la prima partita della Serie A contro la Roma sulla quale Vlahovic ed Italiano stanno provando ad accentrare tutte le proprie attenzioni: riuscirà la Fiorentina a trattenere il suo gioiello e tenerlo lontano dalle voci di mercato?

Non ci sono decisioni imminenti in programma, anche se nel calciomercato, si sa, tutto può cambiare in un minuto.