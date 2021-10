VLAHOVIC, Quanta pressione a Roma: ma Immobile...

Tra gli argomenti più "cliccati" nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è quello relativo ai numeri raccolti da Dusan Vlahovic nella partita di ieri contro la Lazio: in particolare a sorprendere è la statistica che riassume in percentuale la pressione ricevuta da un giocatore, dato che viene misurato dalla lega e che prende in considerazione la velocità, la direzione e la distanza dei giocatori avversari rispetto a chi è in possesso palla: Vlahovic ha ricevuto una pressione del 71,5%, un dato estremamente alto se si pensa che Ciro Immobile, che come il serbo era l’unica punta nel 4-3-3 di Sarri, ha avuto una pressione del 61%.

Leggi anche: VLAHOVIC, Solo vs tutti: il dato sulla pressione lo dimostra