VLAHOVIC, Non saltava una gara dal novembre '20

Quella che domani Dusan Vlahovic salterà sarà la prima partita della sua stagione, che lo ha visto sempre protagonista in campo sia che giocasse dall'inizio (la quasi totalità delle volte) sia che subentrasse a gara in corso (è accaduto il mese scorso, in Coppa Italia contro il Benevento, quando il serbo ha preso il posto di Kokorin negli ultimi 14' di partita contro i sanniti. Per ritrovare una partita in cui il classe 2000 è rimasto fuori per 90' - o perché non convocato o perché semplicemente rimasto in panchina - si deve addirittura tornare indietro a più di un anno fa, quando il 7 novembre 2020 la Fiorentina pareggiò per 0-0 a Tardini contro il Parma in quella che fu l'ultima gara di Beppe Iachini prima del suo esonero e l'arrivo di Prandelli.