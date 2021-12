VLAHOVIC NON PERDONA, JACK A TUTTO CAMPO, BENE SOTTIL

TERRACCIANO – Un rinvio sballato, nei primi minuti, ma anche una bella uscita con i piedi fuori dall'area di rigore. Simy lo batte una prima volta nel secondo tempo, ma in offside, lui si riscatta poco dopo con una risposta d'istinto. 6,5

ODRIOZOLA – Prende coraggio col passare del tempo e poco prima della mezz'ora mette un bel pallone da destra che l'attacco non concretizza. Diligente, 6

Dal 41'st VENUTI – S.v.

MILENKOVIC – Un calcione a Coulibaly, intorno al decimo, gli costa il primo giallo della gara. Qualche incertezza traspare ma senza grandi errori, 6

Dal 1'st IGOR – Ordinaria amministrazione in un secondo tempo in cui non mostra sbavature, 6

QUARTA – Buona guardia in un reparto dove mette in mostra più sicurezza del compagno serbo. Gli scappa Simy a metà ripresa ma in posizione di fuorigioco, poco male, 6,5

BIRAGHI – Cerca il bis di Bologna ma la barriera gli respinge il primo tentativo. Bello il traversone per la prima occasione di testa di Vlahovic. Sta dando continuità alle sue prestazioni, 6,5

DAL 41'st TERZIC – S.v.

BONAVENTURA – Dopo un cross basso troppo sul portiere si procura una buona punizione dal limite dell'area, al quarto d'ora. Avvia l'azione del vantaggio liberando bene Callejon dentro l'area, sulla respinta della difesa indovina un signor esterno per l'uno a zero. Gestisce bene il possesso palla nella ripresa giostrando a tutto campo, 7

TORREIRA – Poco disturbato dal pressing iniziale degli avversari avvia presto il suo prezioso lavoro di recupero palla. Chiude il primo tempo con un bello scavetto per Vlahovic, apre la ripresa sradicando palla a Ribery e prendendosi meritati applausi, 6,5

DUNCAN – Spesso nel vivo del gioco smista una grande quantità di palloni nel primo tempo. Bel traversone per Callejon a chiudere i primi 45 minuti, anticipo dell'assist per il due a zero di Vlahovic. Si conferma prezioso, 6,5

Dal 33'st MALEH – S.v.

CALLEJON – Avvio in sordina fino a quando mette sulla testa di Gonzalez un pallone d'oro. Pericoloso anche di testa, in chiusura di primo tempo, quando trova la risposta di Belec. Prima di uscire ci prova al volo trovando la respinta di un difensore. Positivo, 6,5

Dal 26'st SOTTIL – Poco più di 10 minuti per sfoderare l'assist per il gol che chiude il match, 6,5

VLAHOVIC – Bel tocco in profondità per Duncan in avvio di gara. Ci prova di testa su invito di Biraghi ma manda fuori. Sul tocco di Torreira, a fine frazione, calcia debolmente rimediando un colpo alla caviglia che non gli impedisce di raddoppiare e portare a 14 i gol in campionato con il gentile omaggio di Belec. Su invito di Sottil, già che c'è, sale a quota 15. Non perdona, 8

GONZALEZ – Di testa non è preciso su un bel cross di Callejon. Svaria comunque su tutto il fronte dell'attacco. Nel secondo tempo ha ancora più spazi e su invito di Vlahovic per poco non segna il suo nome tra i marcatori. Meno scintillante rispetto a Bologna nel finale sfiora il gol ed è comunque un pericolo costante, 6,5

ITALIANO – Tiene ancora in panchina Saponara e rilancia Callejon tra i titolari, in mezzo c'è Duncan e non Maleh. Se nella prima mezz'ora i suoi non spingono più di tanto, impiegano poco a salire in cattedra e dopo un paio d'occasioni di testa di Vlahovic e Gonzalez a passare in vantaggio con Bonaventura. Puntuale arrivano anche i gol di Vlahovic a mettere la sfida in discesa prima che Maleh arrotondi sul 4-0. Una vittoria mai in discussione, 7