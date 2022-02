VLAHOVIC, Le sue parole per Della Valle e Commisso

Uno dei temi più letti nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello relativo alle prime parole da giocatore bianconero di Dusan Vlahovic, che oggi è stato ufficialmente presentato alla stampa: "Voglio ringraziare la Fiorentina e tutta la gente che è stata lì. I miei compagni della Primavera e della Prima squadra, tutti i direttori, i presidenti e gli allenatori che sono stati con me in questi anni: da Corvino, Pradè e Barone ai presidenti Della Valle e Commisso. Voglio nominare mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all’ultimo, ringrazio anche Prandelli che è sempre stato con me. Ringrazio la città che mi ha supportato sempre e io in cambio ho dato tutto me stesso fino all’ultimo momento. Ringrazio i tifosi che mi hanno supportato nel bene e nel male”.

