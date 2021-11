VLAHOVIC, Il suo futuro difficilmente sarà bianconero

Uno dei temi che ha riscontrato maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è l'approfondimento dedicato dalla nostra redazione al caso Vlahovic e al futuro del serbo che molto difficilmente sarà a tinte bianconere (quelle della Juventus): in virtù di un "rapporto di tensione" sempre mal celato dalle due parti, la Fiorentina ha deciso di provare qualsiasi strada pur di non vedere Dusan Vlahovic vestito di bianconero nel prossimo futuro. Sì perché se i suoi agenti flirtano con i bianconeri alla luce del sole, dall'altra parte sempre alla luce del sole i dirigenti viola stanno allacciando rapporti con i principali top club internazionali per trovare il compratore più giusto per le casse fiorentine ma anche per le ambizioni del ragazzo.

Leggi anche: VLAHOVIC ADDIO MA NON ALLA JUVE: UNA MISSIONE CHE FA RIMA CON TENSIONE