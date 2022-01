VLAHOVIC, Il più caro di sempre in A a gennaio

Il trasferimento del centravanti della Fiorentina e della Nazionale di casa Dusan Vlahovic alla Juventus è un affare in dirittura d'arrivo. Da notare come l'arrivo dell'ex Partizan in bianconero sia l'affare più importante, a livello economico, della storia del calciomercato italiano di gennaio. Anche nel mondo occupa una posizione di tutto rispetto, essendo il terzo trasferimento più caro di sempre avvenuto in inverno subito dopo quelli di Van Dijk dal Southampton al Liverpool e Coutinho dal Liverpool al Barcellona.