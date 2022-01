VLAHOVIC, Il duello con Immobile e alcuni dati

Nell'ultima gara di campionato vinta dalla Fiorentina 6-0 è arrivato il 17esimo timbro (di cui 5 su rigore) di Dusan Vlahovic in 21 presenze di Serie A. Lo stesso numero di reti (compresi 3 rigori) le ha segnate anche Immobile, con cui il serbo divide la vetta della classifica marcatori, in 18 presenze. A differenza dell'attaccante biancoceleste, Vlahovic ha tirato molto di più: 75 tiri totali contro di cui 34 in porta e 26 invece fuori dallo specchio, contro i 66 di Immobile (35 in porta e 23 fuori). Inoltre l'attaccante serbo è anche uno dei più "picchiati": è secondo nella classifica dei falli subiti dopo Joao Pedro con un totale di 47 punizioni conquistate.

Dalle statistiche messe a disposizione dalla Lega di Serie A è possibile vedere come nell'ultima gara di campionato sia stato il calciatore viola che più ha tirato verso la porta e quello che ha toccato più volte il pallone nell'area avversaria (12 tocchi). Con il gol al Genoa è diventato il secondo giocatore della Fiorentina nell'era dei tre punti a vittoria ad aver trovato il gol per sette presenze consecutive al Franchi in Serie A, dopo Alberto Gilardino. In più ha segnato il suo 12esimo gol in 10 presenze al Franchi in questo campionato: nella scorsa Serie A ne aveva realizzati 11 in 19 presenze in casa (Opta).