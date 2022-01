VLAHOVIC, Curva Fiesole dalla parte della squadra

INDISCREZIONI DI FV A. ALVAREZ, PARTI ANCORA DISTANTI: LA SITUAZIONE Aggiornamenti sul fronte Augustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale... Aggiornamenti sul fronte Augustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale... NOTIZIE DI FV CABRAL, PROTAGONISTA AL CS: SI ALLENA NEL GIORNO LIBERO Nonostante il giorno libero concesso alla squadra, quest'oggi è stata la volta del primo allenamento per Arthur Cabral, con conseguenti anche primi scatti del centravanti classe '98 in maglia viola. Non solo, perché il fresco acquisto dal Basilea ha... Nonostante il giorno libero concesso alla squadra, quest'oggi è stata la volta del primo allenamento per Arthur Cabral, con conseguenti anche primi scatti del centravanti classe '98 in maglia viola. Non solo, perché il fresco acquisto dal Basilea ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi