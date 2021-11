VLAHOVIC, Con Milenkovic dal 1' nel big match contro CR7

Serata davvero importante per la Nazionale della Serbia, che questa sera alle 20.45 all'Estadio Da Luz di Lisbona affronta il Portogallo di CR7 nell'ultima gara della fase a gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: lusitani e serbi sono appaiati in testa alla classifica con 17 punti ma il Portogallo è messo meglio sia per differenza reti sia per, al momento, il 2-2 ottenuto nella sfida d'andata. Questa sera sono due i giocatori viola che partono dal 1' nel 3-5-1-1 con cui è disposta la Serbia, ovvero Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Solo panchina per Aleksa Terzic, mentre come noto Matija Nastasic è già tornato a Firenze a causa di un infortunio. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, R. Dias, N. Mendes; R. Sanches, Danilo, J. Moutinho; Ronaldo, D. Jota, B. Silva. All. Santos.

Serbia (3-5-1-1): Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic. All. Stojkovic.