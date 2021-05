VLAHOVIC, Chiesti 2,5 mln d'ingaggio: e la Roma...

Uno dei temi che certamente ha catalizzato l'attenzione dei lettori di FV nella giornata di oggi è certamente quello legato alle novità sul futuro di Dusan Vlahovic, sulla base degli aggiornamenti arrivati oggi dalla redazione di TMW: nelle ultime ore - è stato riportato - sono andati in scena nuovi contatti tra la Roma e Fiorentina per la punta classe 2000. Il serbo vuole 2,5 milioni a stagione e i giallorossi sembrano propensi ad acettare le sue richieste. 60 milioni di euro è la cifra che Commisso chiede per il numero 9.

