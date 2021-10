VLAHOVIC, 7 gol e 2 assist in stagione: inizio positivo

La notizia del mancato accordo sul rinnovo di contratto tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina ha fatto preoccupare tutti i tifosi viola. Il serbo è il giocatore più rappresentativo della squadra che, con i suoi gol, ha trascinato e sta trascinando ormai da gennaio 2021.

L'inizio di stagione non è stato esaltante per il classe 2000, ma i numeri sono comunque molto positivi visto che in 7 partite di campionato (621 minuti totali) sono arrivati 4 gol (3 su rigore) e 1 assist. Aggiungendo anche la Coppa Italia il bottino di Vlahovic diventa ancora più importante con la doppietta realizzata nell'unico match disputato contro il Cosenza, dove è stato in campo per 90 minuti. Infine, a completare il tutto c'è anche l'amichevole giocata con la Serbia in casa del Qatar dove l'ex Partizan Belgrado ha segnato 1 gol e fornito 1 assist. Il resoconto totale racconta dunque di 7 gol e 2 assist in 9 stagionali, sicuramente non un cattivo inizio.