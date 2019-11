VIVIANI A FV, Temo più Chiesa di Ribery. Domenica...

Il noto ciclista Elia Viviani ha parlato a FirenzeViola.it dalla premiazione per il "Giglio d'Oro": "Quest'anno avevamo obiettivi più alti. La tappa vinta al Tour è stato un obiettivo raggiunto, dopo ho avuto anche un momento d'oro. Guardandosi indietro però c'è da migliorare in vista della prossima stagione".

L'Olimpiade? "Sto cominciando a capire quanto c'è da lavorare. Siamo convinti di andare alla rassegna con una squadra di ciclismo su pista di livello. E questo per me è un orgoglio".

L'Hellas Verona? "Sono un tifoso del calcio in generale e simpatizzo per l'Hellas. Domenica con la Fiorentina sarà difficile. La squadra non sta andando male quest'anno, sappiamo il valore della Viola ma vedremo come andrà".

Chi teme di più? "Senza dubbio Chiesa. Ribery è una certezza ma un giovane come Chiesa non sappiamo ancora dove può arrivare".