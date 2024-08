VITOR, Proposto ai viola dagli agenti: affare difficile

© foto di pietro.lazzerini

Come già raccontato nei giorni scorsi, Rayan Vitor è l'ennesimo giovane del panorama sudamericano accostato al calcio europeo. Classe 2006, si tratta di un centravanti del Vasco da Gama in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo, dall'esterno alla prima punta. Quella del suo club però è una situazione di non facile gestione visti i reiterati problemi finanziari che hanno indotto la società a riscontrare diverse difficoltà per operare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Rayan Vitor, stella del Vasco, è stato proposto dall'entourage a diversi club europei tra cui la Fiorentina, società che sposerebbe volentieri anche su suggerimento di Edmundo - ex viola che in Brasile ha giocato col padre del ragazzo -.

L'attaccante ha infatti dato ampia disponibilità ai viola che però, dal canto loro, non sono ancora convinti del possibile affare. Il club carioca valuta Vitor circa 10 milioni ed è disposto a lasciarlo andare anche in prestito, ma la Fiorentina non ha mai risposto al "suggerimento" dell'agenzia che gestisce il giocatore. Vedremo se nell'ultima settimana di mercato cambierà qualcosa, ma al momento si tratta di un affare lontano dalla conclusione. Vitor, restando in Italia, è stato oggetto di colloquio anche con altri club come Atalanta, Napoli e Udinese.