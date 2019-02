VITOR HUGO, Il brasiliano sta meglio ma a Udine...

Novità positive dall'allenamento della Fiorentina. Vitor Hugo, uscito per un problema muscolare durante la gara con la Roma, ha infatti svolto una parte della seduta in svolgimento in questi minuti con il gruppo ma ancora non è chiaro se il giocatore sarà a disposizione per la sfida di domenica contro l'Udinese. A sciogliere ogni dubbio sarà la rifinitura di domani, dopo la quale la Fiorentina partirà alla volta del Friuli.