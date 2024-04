VIOLA, Versione airlines: da record per gol di testa

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quello di Christian Kouame ieri nel pomeriggio dell'Arechi è il quattordicesimo gol di testa in Serie A per i viola. Nessuno, in questo fondamentale, ha fatto meglio della Fiorentina, che in generale in stagione è a 19 reti. E dire che la Viola non è neanche tra le squadre più alte della Serie A, anzi. Rosa alla mano, solo il Napoli ha un'altezza media inferiore a quella di Biraghi e compagni (181,35 cm contro i 181.76 dei gigliati). Una Fiorentina sempre più versione airlines. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.