VIOLA, Ultimi precedenti a Lecce sono a sfavore

La Fiorentina, che domani sarà di scena a Lecce, non vanta dei precedenti incoraggianti in casa dei salentini. Gli ultimi 15 trascorsi nella città pugliese vedono i giallorossi in netto vantaggio di vittorie, ossia 7, rispetto alle sole 2 raccolte dal club di viale Manfredo Fanti. Per quanto riguarda i pareggi, se ne registrano 6. Trend possibilmente da invertire, visto che in questo periodo più che mai alla squadra viola servono punti per mettere definitivamente in saccoccia la salvezza.