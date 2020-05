VIOLA, Staff medico sta studiando protocollo poi...

Con la pubblicazione del protocollo sul portale dell'ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, la Fiorentina - come raccolto da Firenzeviola.it - ha messo al lavoro il proprio staff medico e non solo, per capire come applicare tutte le regole, a partire dai numerosi controlli previsti. In particolare dovranno essere molto approfonditi quelli degli ex positivi. Tutti infatti saranno sottoposti a esame clinico e test alla ricerca del RNA virale (tampone o altri validati), prima della ripresa e comunque al giorno zero. Per gli atleti Covid+ sarà però necessario sottoporsi anche a ECG Holter e radiologia polmonare al fine di ottenere il nulla osta infettivologico alla ripresa (Vlahovic, Cutrone e Pezzella i tre casi viola, guariti). La Fiorentina vuole ritornare al lavoro nel rispetto delle regole ma vuole anche capire cosa deve fare in concreto e quali campi poter utilizzare (anche il Franchi? Soluzione quasi impossibile, ma la grandezza del campo al centro sportivo è tale da garantire distanze regolamentari). Solo dopo, ma per ora non è stato dato un termine né fissato il ritiro, inizierà le visite (probabilmente tra qualche giorno). In giornata potrebbero esserci ulteriori sviluppi sulla ripresa o meno e nel pomeriggio il presidente Commisso probabilmente ne parlerà in maniera più approfondita in un collegamento radiofonico. Intanto Beppe Iachini e la squadra anche per oggi lavorano da casa, in attesa di novità da parte del medico.