VIOLA, REAGISCI: CON LA DEA PER RIBADIRE UNA TENDENZA E REGALARTI... VLAHOVIC

Parola d’ordine: reagire. Uno scossone obbligatorio tanto nelle gambe quanto nella testa che, nell’arco di quest’annata, la Fiorentina ha dovuto più volte provare sulla propria pelle visto che all’interno di una stagione che resta molto positiva, se paragonata con le ultime, non sono stati pochi gli inciampi inattesi con cui hanno dovuto fare i conti Biraghi e compagni. Fortunatamente però, la reazione della squadra di Italiano al cospetto dei ko più pesanti è quasi sempre arrivata già nella partita successiva e non è un caso che l’attesa in vista della gara di Bergamo contro l’Atalanta - 90’ che possono portare in dote l’accesso alle semifinali di Coppa Italia - sia davvero molta, nonostante la debacle di sabato con la Lazio.

La risposta alle scoppole

Anche perché, lo dicevamo poco fa, la Fiorentina dopo le batoste (che fossero sul piano del gioco o del punteggio) ha saputo sempre rispondere al meglio sul campo e questo fin dalla prima giornata di campionato, dove dopo il 3-1 all’Olimpico contro la Roma arrivò la super prova casalinga con il Torino. Ma il copione si è ripetuto anche in altre circostanze, come ad esempio tra la 5a e la 6a giornata, quando dopo l'ingenua rimonta dell’Inter al Franchi (1-3) arrivò il sofferto blitz in trasferta dei viola a Udine (0-1). Ma le reazioni più eclatanti della formazione di Italiano sono state altre, come ad esempio il 3-0 inflitto al Cagliari o il 4-3 rifilato al Milan dopo la sconfitta di Venezia e quella di Torino con la Juventus.

In palio la Juve di Vlahovic

Per non parlare poi del 3-1 alla Sampdoria nel turno infrasettimanale o della prova maiuscola del Maradona contro il Napoli in Coppa Italia (5-2), successi che hanno fatto seguito rispettivamente all'umilante ko nel derby con l’Empoli in rimonta (2-1, con le due reti azzurre nel finale) e alla scoppola per 4-0 contro il Toro. Ecco perché, a pochi giorni da una sfida - quella contro l’Atalanta - che vale una buona fetta di stagione (e che potrebbe regalare la doppia sfida con la Juventus dell'ex Vlahovic) a Firenze si respira già oggi un forte vento di ottimismo, al netto del fatto che alla Fiorentina dovrà essere concesso ancora del tempo per far ambientare i suoi nuovi due bomber. La reazione potrebbe infatti già essere dietro l'angolo...

Le reazioni in questa stagione della Fiorentina dopo le “batoste”

Roma-Fiorentina 3-1 (1a giornata)

Fiorentina-Torino 2-1 (2a giornata)

Fiorentina-Inter 1-3 (5a giornata)

Udinese-Fiorentina 0-1 (6a giornata)

Venezia-Fiorentina 1-0 (8a giornata)

Fiorentina-Cagliari 3-0 (9a giornata)

Juventus-Fiorentina 1-0 (12a giornata)

Fiorentina-Milan 4-3 (13a giornata)

Empoli-Fiorentina 2-1 (14a giornata)

Fiorentina-Sampdoria 3-1 (15a giornata)

Torino-Fiorentina 4-0 (21a giornata)

Napoli-Fiorentina 2-5 (8^ finale di Coppa Italia)