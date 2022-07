VIOLA, Ranieri come Koko: ecco perché

Se Aleksandr Kokorin ha spiegato personalmente ai media russi che non è ancora pronto per lavorare con il resto della squadra, anche per Luca Ranieri - che come il russo non è stato portato in Austria -il motivo è una partenza tardiva rispetto agli altri giocatori e la necessità dunque di recuperare il lavoro perso per rimettersi in pari con i compagni.