VIOLA, Pradè e Barone a Milano: Lega e mercato

Procede il lavoro della Fiorentina nel primo giorno ufficiale del calciomercato: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, in queste ore l'ad del club viola Joe Barone e il ds Daniele Pradè hanno raggiunto Milano, dove - oltre a partecipare alla riunione di Lega (per Barone si tratta dell'ingresso ufficiale nel calcio italiano) - inizieranno a lavorare per costruire la squadra dell'anno prossimo. Tema centrale sarà quello legato a Jordan Veretout, per il quale domani è previsto un incontro con il Milan, mentre mercoledì sarà il turno del Napoli.