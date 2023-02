VIOLA, Palle inattive nemiche: otto gol subiti da fermo

Dal gol di Bianchetti nella prima gara di campionato a quello di Posh ieri, le palle inattive tornano nemiche per la Fiorentina. Dall'inizio della stagione in campionato in realtà sono "solo" otto i gol subiti da calci da fermo, tra punizioni, corner e rigori e dunque su 28 reti subite la percentuale è bassa, ma quello che preoccupa appunto il trend intrapreso nelle ultime due gare con tre gol su tre arrivati in questo modo. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.