VIOLA, Nel duo più fertile neanche un attaccante

La Fiorentina è l'unica squadra di Serie A a poter contare, alla 18^ giornata, su un duo offensivo che non comprende neppure un attaccante. La coppia finora più prolifica in fatto di gol e assist in casa Fiorentina è, infatti, costituita da Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar (per entrambi 3 gol e 2 assist). Il resto delle squadre del campionato conta almeno un componente del reparto offensivo in questa speciale statistica. Aggiungendo un elemento al duo gigliato, vediamo che il terzo più fertile è Nikola Milenkovic (3 gol), ossia addirittura un difensore. Tutto ciò è indicativo per spiegare la crisi che il club viola sta attraversando quest'anno in attacco.