VIOLA, Nel derby con l'Empoli caccia a un nuovo record

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se giocare e vincere nel calcio fosse semplice come montare un mobile, Vincenzo Italiano e la Fiorentina starebbero studiando il manuale d'istruzioni in questi giorni di preparazione alla partita con l'Empoli. Perché la squadra viola ha la possibilità di mettere un segno indelebile nella storia del club: in caso di vittoria contro gli azzurri, si tratterebbe del miglior inizio di sempre per la Fiorentina. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.