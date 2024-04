FirenzeViola.it

La Fiorentina viene via da Plzen con un pareggio a reti bianche e la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno al Franchi tra le mura amiche viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra di Italiano partirà in serata da Plzen per evitare di arrivare a Firenze troppo tardi.